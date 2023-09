Reggio, torna la serata-tributo a Giacomo Battaglia: grandi ospiti della tv e una partecipazione straordinaria | INFO

StrettoWeb

L’artista reggino Gigi Miseferi, sui propri canali social, ha comunicato che “giovedì 7 settembre alle ore 21 nella suggestiva Piazza Castello di Reggio Calabria, andrà in scena la terza edizione di “Chi non ride è fuori moda”, la serata tributo ufficiale a mio Fratello Giacomo Battaglia. Sul palcoscenico insieme a me, straordinari Artisti, Amici e Colleghi, quali Marcello Cirillo e Demo Morselli con la sua Orchestra, Angelo Russo (l’iconico “Catarella” della Serie TV “Il Commissario Montalbano) il cabarettista e imitatore Lino Barbieri, il Mago Lupis, Erminio Sinni (vincitore di “The Voice – Senior” su Rai 2), il comico Nathan Kiboba, Nino Stellittano (Kalavrìa), il Maestro Antonio Piccolo e Samuela Piccolo, con uno spettacolare numero di Danza. E la partecipazione straordinaria di Pierfrancesco Pingitore, fondatore, regista e autore della leggendaria Compagnia del Bagaglino“.

“Ad affiancarmi nella conduzione, Roberta Cannata, inviata di “Estate in diretta” per Rai1. Grazie di cuore a “Reggio Città Metropolitana” per la sensibilità e la vicinanza, dimostrate ancora una volta nei confronti dell’Uomo, dell’Artista e del Reggino Giacomo Battaglia. La Direzione Artistica è del Maestro Alessandro Tirotta, la Direzione Organizzativa è di Angela Battaglia. Grazie alla “Baldrini Produzioni Management”. L’ACCESSO ALLA PLATEA È LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Siete Tutti attesi!”, conclude.