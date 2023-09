Reggio, presso lo spazio del Chiostro San Giorgio incontro su ““Devozione a colori. La Madonna nell’arte”

StrettoWeb

Nello spazio del Chiostro San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori e la stessa chiesa, mercoledì 6 settembre 2023, alle ore 21:00, promuovono l’incontro “Devozione a colori. La Madonna nell’arte”. Attraverso il contributo di video e di slides relazioneranno: Don Antonio Cannizzaro, parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso, Chiesa degli artisti di Reggio Calabria, Teologo; artista Alessandro Allegra, pittore d’Arte Sacra “Iconografia e Iconologia”, responsabile giovani del ciclo del CIS “Quando l’arte incontra il suo immaginario”; prof. Giovanni De Girolamo, critico letterario e d’arte, componente Comitato Scientifico CIS “Quando l’arte incontra il suo immaginario”.

Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. In occasione delle prossime feste patronali e in onore della Madonna della Consolazione verranno illustrate, in chiave religiosa, artistica, iconologica, iconografica e storica le immagini della Madonna attraverso le opere più famose di noti artisti del passato e del presente.