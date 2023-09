Reggio, Minasi: “tenere alta la guardia, la mia piena solidarietà al giornalista Minniti”

StrettoWeb

“L’aggressione ai danni del giornalista di Reggio Tv Cesare Minniti mentre svolgeva il suo lavoro sul campo è un episodio gravissimo, oltre che inspiegabile. Il cronista ha raccontato che, mentre stava riprendendo lo scenario di un incidente stradale avvenuto poco prima in città, è stato appunto improvvisamente aggredito da persone che lo hanno preso violentemente a calci e a pugni, senza che lui stesso sappia spiegarsi il perché. È terribile, e inammissibile, già il fatto che possano esserci reazioni così violente di fronte a un eventuale causa scatenante, a maggior ragione lo è quando la ragione di tali reazioni appare incomprensibile”. La Senatrice della Lega Tilde Minasi interviene così a commento degli eventi accaduti qualche giorno fa – vittima un collaboratore della testata reggina Reggio Tv – ma resi noti solo ora.

“Il giornalista – prosegue la Senatrice – esclude che ci sia a Reggio un “clima di violenza” diffuso e voglio augurarmi che sia effettivamente così. Certamente vanno ricercati e perseguiti i responsabili di questo episodio – dice ancora Minasi – e so che la Polizia di Stato, a cui le indagini sono affidate, lavorerà alacremente per questo, ma credo che vada anche tenuta alta la guarda, per intervenire anche con campagne di sensibilizzazione contro la violenza in generale e prevenire altri accadimenti del genere. Intanto – conclude la parlamentare – esprimo tutta la mia solidarietà a Cesare Minniti e gli auguro una pronta guarigione”.