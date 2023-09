Reggio, il presidente Marra: “al giornalista Minniti la solidarietà dell’intero consiglio comunale”

StrettoWeb

“Il ruolo del giornalista, sentinella dell’informazione e della cronache di ogni società che si rispetti, non può essere scalfito o minimamente messo in discussione da vili aggressioni o intimidazioni di alcun tipo. Al giornalista Cesare Minniti e alla redazione dell’emittente televisiva reggina dell’editore Eduardo Lamberti Castronuovo, la più sincera solidarietà del consiglio comunale che mi onoro di presiedere”. E’ quanto afferma in una nota il presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria, Vincenzo Marra.

“Al contempo, è dovere dell’intero consiglio rivolgere un sentito plauso alle forze dell’ordine per l’attività rapida e incisiva nell’individuare gli autori dell’aggressione ai danni del giornalista di Rtv. A Cesare Minniti, così come a tutti i giornalisti reggini, l’invito è quello di svolgere la loro preziosa e insostituibile attività professionale senza lasciarsi sopraffare da spregevoli condotte operate da soggetti che vorrebbero imbavagliare la sana e libera informazione”, conclude Marra.