Reggio: inizio di anno scolastico all’I.C. “De Amicis-Bolani” con la festa dell’accoglienza

Puntuale il trillo della prima campanella, il 14 mattina, è scattata l’ora X in tutte le istituzioni scolastiche della Regione. Anche presso l’I.C. “De Amicis-Bolani” della nostra città la prima campanella di questo nuovo anno scolastico, ha segnato l’avvio dell’attività didattica. L’I.C. della città dello Stretto, diretto dal Dirigente dott. Giuseppe Romeo e nello specifico la Scuola Secondaria di Primo Grado Plesso “Spanò Bolani” ha inteso dare una tematica per l’accoglienza degli studenti delle prime classi. Infatti come tematica è stata scelta l’amicizia poiché proprio la scuola è il luogo non solo dove si apprende ma anche dove si costruiscono e si strutturano le relazioni con i pari che si differenziano in base all’età e che costituiscono allo stesso tempo un importante aspetto che definisce il benessere di ogni individuo e a qualunque età.

Ecco perché la scuola deve formare non solo al “sapere strutturale del libro” ma anche al “sapere critico della società” e l’amicizia costituisce proprio la chiava di volta di questo processo socio-educativo.

Entusiasti i giovani discenti che accompagnati dai genitori, tra un selfie e l’altro, hanno pazientemente atteso il suono della campana per poi essere presentati dallo stesso Dirigente Romeo alla classe di appartenenza per iniziare così la nuova avventura nella nuova scuola.

Particolarmente entusiasta anche il dott. Giuseppe Romeo che ha sottolineato più volte nel corso dell’evento, il valore fondante dell’amicizia tra i giovani e il ruolo stesso che la scuola svolge; una scuola formativa, inclusiva e fortemente valoriale per la formazione delle nuove generazioni.