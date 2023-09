Reggio: il Circolo “L’Agorà” organizza una conversazione sul Golpe in Cile

StrettoWeb

Il prossimo 11 Settembre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Chile 50 años: 1973-2023. Mezzo secolo di golpe”. Quest’anno ricorre il 50° anniversario del golpe cileno, in cui le forze armate guidate dal generale capo dell’esercito Augusto Pinochet, con il sostegno e la protezione dei servizi segreti americani della CIA e del Governo USA, rovesciarono il governo socialista di Salvador Allende, morto durante l’assedio al palazzo presidenziale a Santiago del Cile. Un colpo di Stato messo in atto grazie alla complicità di alti funzionari corrotti, militari e cittadini che l’11 settembre 1973 tradirono la patria dando vita ad una delle più atroci, feroci e sanguinarie dittature della storia dell’America latina. Da quel momento si sospese la democrazia in Cile, lasciando spazio al regime pinochetista.

Con il golpe dell’11 settembre 1973 le forze armate assunsero il pieno potere in Cile e la consequenziale diretta gestione dello Stato, dietro il bene placido degli Stati Uniti così come confermato da diversi documentati desecretati, dove si evince che l’amministrazione statunitense del repubblicano Richard Nixon ha cercato in tutti i modi di bloccare e poi di stroncare il pericoloso esperimento politico-sociale guidato da Salvador Allende. Quantità enormi di trascrizioni di colloqui, appunti, linee guide, custodite nel dossier dell’Nsa (National Security Agency) “Politica sul Cile. Già all’indomani delle elezioni presidenziali del 4 settembre 1970, che avevano visto l’affermazione di Allende con un terzo dei suffragi, Richard Nixon, noto per il suo programma anticomunista sin dai tempi del maccartismo, invitava esplicitamente il direttore della Cia Richard Helms a intervenire, agendo con tempestività, ma nell’ombra: “Vale la pena spendere e rischiare, purché si tenga fuori la nostra ambasciata a Santiago. Se pensa che ne abbia bisogno, posso fare avere alla Cia più dei 10 milioni di dollari previsti” .

Il colpo di stato ovviamente poi getta il paese in una situazione di incertezza totale, soprattutto nelle prime settimane, nei primi mesi, c’è una repressione indiscriminata di coloro che avevano appoggiato il governo Allende ed è abbastanza difficile capire quante persone siano realmente morte in quelle settimane, in quei primi mesi. Si verificò una sanguinaria caccia ai sovversivi, privando della libertà – tra il 1973 e il 1990 – 300.000 persone, espellendone 100.000 o costringendole all’esilio, sottoponendone 50.000 alla tortura, assassinandone o facendone sparire circa 5.000. Si è trattato di una dittatura molto repressiva, soprattutto nei primi anni, quando funzionava la Dina, la polizia politica del regime che collaborò con altre dittature latino-americane nel contesto dell’operazione Condor, un apparato che è responsabile anche di uccisioni di oppositori politici importanti all’estero, fra cui lo stesso Prats che viene ucciso a Buenos Aires, dove era esiliato.

La dittatura è durata di 17 anni e la repressione è passata per fasi diverse: c’è stato un primo momento in cui si in cui sono sorti i campi di prigionia, i campi di tortura, azioni per neutralizzare gli oppositori all’estero… sono arrivati fino a Roma, con l’attentato a Bernardo Leiton, un politico democristiano delle opposizioni, che è sopravvissuto. Quella è stata la fase la fase in cui il protagonista è Manuel Contreras, “El Mamo”, il capo della Dina, ed è la fase più repressiva. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nel corso della nuova conversazione predisposta dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte di Ivan Tripodi, studioso dei Paesi dell’America latina, gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà” . La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì 11 settembre.