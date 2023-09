Reggio, grande successo per il corso “abilitante per delegato alle vendite e custode giudiziario”

StrettoWeb

Ancora un grande successo per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria che, insieme all’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ed il Tribunale di Reggio Calabria, ha organizzato il Corso “ABILITANTE PER DELEGATO ALLE VENDITE E CUSTODE GIUDIZIARIO”. Il corso, obbligatorio per l’iscrizione nei nuovi elenchi dei delegati alle vendite e custodi giudiziari, si è svolto in 5 incontri di alta formazione nei locali dell’Università degli Studi Mediterranea contando la partecipazione di oltre 350 professionisti reggini tra Avvocati e Dottori Commercialisti venuti anche dai distretti di Locri e Palmi.

Durante i primi tre incontri, moderati dal dott. Maurizio Alfieri, dall’avv. Maria Martino e dall’avv. Enzo De Stefano, qualificati relatori dott.ssa Ambra Alvano, il dott. Stefano Cantone ed il dott. Francesco Maria Buggè, hanno presentato la normativa di riferimento sviluppando le conoscenze sul tema e le competenze specifiche dei professionisti reggini. Il corso ha avuto anche registrato due momenti di confronto tra i relatori e l’uditorato.

Il primo ha registrato il contributo di competenti relatori quali il Notaio dott. Stefano Maria Poeta e l’Avv. Maria Grazia Marra in cui si sono succeduti momenti di approfondimento e discussione su esperienze reali e casi pratici su temi di grande interesse per il territorio di riferimento con la partecipazione di tutti i partecipanti che si sono confermati estremamente preparati. Il secondo momento di analisi professionale ha visto la qualificata e professionale partecipazione del dott. Mario Cecchini Giudice delegato ai Fallimenti presso il Tribunale di Palmi (RC) e della Prof.ssa Clarice Maria Rita Delle Donne Professore Associato di Diritto Processuale Civile dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

I lavori si sono conclusi con il saluto del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria dott. Stefano Maria Poeta che nel ringraziare i partner che hanno contribuito all’organizzazione del corso e tutti i relatori intervenuti, ciascuno per il contributo professionale e scientifico apportato, ha affermato con decisione che i dottori commercialisti reggini continuano il proprio percorso di sviluppo delle competenze puntando decisamente sulla cultura e privilegiando la disciplina nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale, ponendo l’accento sul l’importanza del dialogo come elemento fondamentale ed imprescindibile per continuare in un più articolato, virtuoso e proficuo percorso volto a rafforzare sinergie professionali e Istituzionali.

Grazie a questo modus operandi, preso ad esempio in questi anni dai colleghi Giudici delle Esecuzioni Immobiliari che gli sono succeduti, è stato possibile formare una classe di professionisti validi e appassionati della materia.