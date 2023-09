StrettoWeb

E’ tutto pronto per “Sportcity Day – Giornata Nazionale del Benessere”. Si tratta di un evento in programma il 24 settembre 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13:00, presso il Lungomare Falcomatà. Sarà, dunque, una domenica mattina, in pieno centro a Reggio Calabria, all’insegna di Sport e Benessere.

L’organizzazione invita tutti, tra cui anche gli organi d’informazione. Di seguito la locandina.