A Reggio Fit Walking Ail, la camminata solidale per la ricerca contro i tumori: la data della presentazione

“Per darvi un’anteprima e discutere gli obiettivi e le iniziative di questa entusiasmante giornata, abbiamo organizzato una conferenza stampa il martedì 19 settembre 2023, alle ore 10:30. La conferenza stampa avrà luogo presso il Circolo del Tennis Polimeni e sarà un’opportunità unica per conoscere meglio il programma e gli obiettivi del Fit Walking Ail”. Così in una nota l’Ail Sezione “Alberto Neri” RC-VV invita la stampa alla presentazione della camminata solidale per la ricerca contro i tumori del sangue.

Alla conferenza saranno presenti importanti ospiti, tra cui i sindaci Brunetti e Versace; l’assessore Delfino Demetrio con Delega al Welfare e politiche della famiglia; l’assessore Palmenta Giuseppina con Delega Polizia Municipale – Legalità e Sicurezza – Europe Direct – Politiche giovanili – Istituti di partecipazione – fondi REACT-EU; il Consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella; la presidente di Ail Giusy Sembianza e il Presidente del Circolo del Tennis Polimeni Ezio Privitera.