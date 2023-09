Reggio Calabria: al Duomo la Messa in onore di San Matteo, patrono della Guardia di finanza

StrettoWeb

Il sindaco metropolitano facente funzioni della Città metropolitana, Carmelo Versace, ed il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, hanno partecipato oggi, alla messa di San Matteo, patrono della Guardia di finanza. La funzione religiosa è stata celebrata al Duomo dall’Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, Fortunato Morrone. Ad accogliere tutte le autorità inviate, tra cui il Prefetto Massimo Mariani, i vertici delle altre forze dell’ordine e i rappresentanti della magistratura, è stato il comandante provinciale delle Fiamme gialle, generale Maurizio Cintura.

“Rendere omaggio alla Guardia di finanza nel giorno in cui celebra il suo santo patrono – hanno affermato Versace e Brunetti a margine della celebrazione – significa onorare chi, ogni giorno, si spende per mantenere alta la vigilanza sul rispetto delle regole e della legalità. Il contrasto ai reati fiscali, al traffico di stupefacenti e non solo, sono i punti di forza dell’impegno delle Fiamme gialle nel territorio metropolitano, tra i più complessi d’Italia. La battaglia contro l’illegalità e la ndrangheta, con le attività di sequestro e confisca ai patrimoni criminali – concludono i due facenti funzioni – può contare sull’impegno costante della Guardia di finanza e di questo non possiamo che ringraziarli tutti”.