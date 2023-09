Reggio, disabilità e lavoro possono coesistere? La Coop Libero Nocera presenta i risultati del progetto “Insieme per l’inclusione”

StrettoWeb

Disabilità e lavoro sono due mondi in grado di coesistere? La risposta arriva direttamente dai tirocinanti che, grazie all’avviso pubblico “Servizi innovativi per l’inclusione lavorativa di disabili e categoria svantaggiate in aree degradate” – PON METRO 2014 – 2020, Asse 2 -, hanno potuto prendere parte al progetto “Insieme per l’inclusione”.

“Insieme per l’inclusione”: i risultati del progetto

Il convegno di disseminazione dei risultati del progetto, il cui soggetto proponente è la Cooperativa Libero Nocera, è convocato per giovedì 28 settembre alle ore 10:00 presso i locali di via Tirrenica Archi del ‘Touchè Lounge Club’ a Reggio Calabria, dove, qualche mese fa, si era già tenuto, sulla stessa scia, il seminario “Inclusione lavorativa e disabilità – Un cambio di prospettiva”.

All’incontro, moderato dal giornalista Vincenzo Comi, direttore di CityNow, prenderanno parte:

Gaetano Stefano Nucera – Pres. Coop. Sociale “Libero Nocera” a.r.l.;

Demetrio Delfino – Assessore Comune Reggio Calabria;

Franca Maria Plutino – Pres. Ass. sportiva dilettantistica “Armonia”;

Giuseppe Martino – Partecipante al Progetto;

Sonia Martino – Partecipante al Progetto;

Andrea Maria Pirillo – Partecipante al Progetto;

Domenico Riso – Partecipante al Progetto

Un confronto a più voci in cui i veri protagonisti saranno i giovani tirocinanti che, grazie al progetto “Insieme per l’inclusione”, sono entrati a far parte di diverse imprese reggine. Negli ultimi 12 mesi, infatti, i tirocinanti aderenti all’iniziativa hanno appreso nuove nozioni, si sono misurati con le vicissitudini dei vari mestieri che sono stati chiamati a svolgere ed hanno plasmato una propria capacità di problem solving.

Non a tutti è noto che, in Italia, la legge prevede l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ed impone a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti, di riservare una quota delle proprie assunzioni ai soggetti disabili, con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%.

È proprio per incentivare questa pratica anche nella città di Reggio Calabria che la Cooperativa Libero Nocera si è fatta promotrice del progetto, cofinanziato dal Comune di Reggio Calabria. Una sperimentazione che, in particolar modo il settore Welfare, spera possa tradursi in un punto di partenza per incrementare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, al fine di rendere possibile una piena integrazione sociale.