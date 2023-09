Reggio, le condizioni dello storico fumaiolo di Bocale: “situazione pericolosa, l’inverno potrebbe dare il colpo di grazia”

StrettoWeb

Giuseppe Cogliandro, cittadino di Bocale, zona sud di Reggio Calabria, ha inviato alla redazione di StrettoWeb alcune foto per segnalare le condizioni dello storico fumaiolo del quartiere. “Si nota chiaramente che è in pericolo e che l’inverno imminente potrebbe dare il colpo di grazia – scrive – Ho già segnalato il problema a vari politici anche a livello nazionale. Il fumaiolo oltre ad essere un punto di riferimento militare è un simbolo per Bocale. Aggiungo che proprio vicino dovrà nascere la rotatoria“.

Proprio in merito alla rotatoria, il cittadino chiude il suo pensiero chiedendosi: “invece di salvare il fumaiolo troveranno la scusa per non fare una rotatoria già finanziata, appaltata e mai iniziata? Tutto è possibile“. In allegato la fotogallery e in basso il video.

Le immagini che mostrano l'attuale stato del fumaiolo di Bocale