Reggio, conclusa la 1ª edizione del Torneo di Calcio “Balcone dello Stretto”: i vincitori

Si è conclusa domenica 17 settembre 2023 a Campo Calabro (RC), la prima edizione del TORNEO DI CALCIO BALCONE DELLO STRETTO organizzata dalla Asd Calabria News in collaborazione con Libertas. L’evento, realizzato anche grazie ad un contributo economico erogato dalla Regione Calabria, ha visto la partecipazione delle Società New Team Nissena di Caltanissetta (CL), Sporting Club Messina, Asd Lauria in Sport dalla regione Basilicata e la locale Asd Evergreen.

Le squadre si sono contese anche il titolo di migliore squadra calcistica LIBERTAS. Il torneo infatti era accreditato quale FINALI NAZIONALI CALCIO LIBERTAS. Dopo un’emozionantissima finale finita 4-4 ai tempi regolamentari, 5-5 dopo i tempi supplementari, La New Team Nissena ha battuto ai rigori la Asd Lauria in Sport, aggiudicandosi quindi la Prima Edizione del Torneo. La New Team Nissena, in quanto vincitrice del torneo, riceverà la MEDAGLIA D’ORO LIBERTAS il 14 ottobre 2023 allo Stadio Olimpico di Roma. L’evento è stato una occasione per pubblicizzare, valorizzare e far conoscere le bellezze turistiche della Provincia di Reggio Calabria. I partecipanti al torneo infatti sono stati accompagnati in escursioni turistiche e culturali durante i giorni della manifestazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti LIBERTAS presenti al torneo quali il Vice Presidente Nazionale Amabile Bonafede ed il Dirigente Nazionale Francesco De Caria, per l’organizzazione del Torneo che rappresentava anche le Finali Nazionali Calcio Libertas. “Un ringraziamento particolare va al Sig. Bruno Morabito, presidente dell’Asd Calabria News ed a Giovanni Maringolo responsabile Libertas Cosenza per l’organizzazione dell’evento con l’augurio che lo stesso possa essere ripetuto per gli anni a venire” hanno dichiarato entrambi.

“E’ stato un grande onore per me aver dato visibilità a livello Nazionale alla provincia di Reggio Calabria ed in particolare al piccolo Comune di Campo Calabro, grazie al Torneo Interregionale organizzato in abbinamento alle Finali Nazionali Calcio Libertas. Il mio caloroso ringraziamento va alla Regione Calabria, che ha cofinanziato il Torneo, all’Amministrazione di Campo Calabro, che ha messo a disposizione le strutture, agli arbitri, ai dirigenti nazionali Libertas, a Giovanni Maringolo, responsabile Libertas Cosenza, per tutti gli aspetti organizzativi, alla Asd Campese per il supporto strutturale e logistico, a tutte le aziende partners che hanno reso realizzabile l’Evento”, dichiara Morabito, Presidente Asd Calabria News promotore dell’evento.

Ringraziamenti di cuore sono stati anche espressi dai capitani di tutte le squadre. Particolarmente quelle fuori regione si sono complimentate per le bellezze del posto, che non conoscevano, e per l’occasione di socializzazione interregionale che ha rappresentato l’evento. In particolare il presidente dello Sporting Club Messina, Nicola Scrima, ha suggerito l’organizzazione di un Torneo dello Stretto, unendo Reggio e Messina anche nello sport, oltre che formalmente quale Città Metropolitana.

La locale formazione della Asd Evergreen si è aggiudicata al terzo posto, battendo nella finalina lo Sporting Club Messina. Organizzatori, arbitri, atleti, pubblico ed Istituzioni si sono dati appuntamento al prossimo anno alla SECONDA EDIZIONE TORNEO BALCONE SULLO STRETTO.