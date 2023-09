Reggio, il Circolo Polimeni tra le sedi dei Campionati Nazionali Giovanili a Squadre di Tennis: il programma

StrettoWeb

Dal 15 al 17 settembre, il Circolo del Tennis Rocco Polimeni sarà una delle sedi che ospiteranno i Campionati Nazionali Giovanili a Squadre 2023 per l’under 12 maschile e femminile di tennis. Si tratta di una competizione strutturata in 5 macroaree (Nord Ovest, Nord Est, Centro Nord, Centro Sud e Sud), la cui fase finale si disputerà dal 22 al 24 settembre a Sassuolo (per l’under 12 maschile) ed a Padova (per l’under 12 femminile) tra le 8 squadre qualificate (2 per ogni macroarea). Il Circolo R. Polimeni sarà tra i protagonisti della fase “macroarea sud” con ben due formazioni qualificate: la squadra under 12 maschile con Giovanni Di Leva, Federico Toscano e Giorgio Maria Morace e la squadra under 12 femminile con Federica Carol Rijli, Giulia De Marco, Ludovica Quarta e Alessia Pia Caligiuri.

La prima giornata di gioco – venerdì 15 – è prevista con inizio alle ore 14:00. Le successive, sabato 14 e domenica 15, in cui si disputeranno rispettivamente le semifinali e la finale, alle ore 10:00. Sarà una competizione tra le migliori giovani racchette del Sud Italia, che si incontreranno per contendersi il titolo di campione nazionale. Per l’occasione, il Circolo Tennis Rocco Polimeni si apre alla Città per consentire a tutti gli appassionati dello sport con la racchetta di assistere ai match delle giovani promesse del tennis.