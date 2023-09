Reggio: il Circolo “L’Agorà” organizza un incontro sul tema “Chile 50 años: 1973-2023. Mezzo secolo di golpe”

StrettoWeb

La vittoria del socialista Salvador Allende alle elezioni presidenziali del 1970 determinò, dopo decenni caratterizzati dalla politica immobilista del blocco conservatore, l’introduzione nel paese di riforme radicali in favore delle classi subalterne. Furono nazionalizzate importanti industrie e sul piano internazionale fu avviata una politica di apertura verso Cuba e i paesi socialisti. L’ostilità verso queste scelte da parte delle élites economiche e del grande capitale straniero, statunitense in particolare, e le crescenti difficoltà economiche del paese alimentarono la tensione a Santiago, dove, nel settembre 1973, con un sanguinoso colpo di Stato, il generale Augusto Pinochet s’impadronì del potere bombardando il palazzo presidenziale. Tutto iniziò il mattino dell’11 settembre 1973, giorno in cui il Cile entrò nella sua stagione più buia. L’ordine partì all’alba: i cacciabombardieri dovevano colpire La Moneda, il palazzo presidenziale e sede del governo cileno, a Santiago. Quel giorno l’edificio si era ritrovato circondato dai carri armati del generale Augusto Pinochet (1915-2006), che pretendeva le dimissioni di Salvador Allende, il primo presidente socialista del Cile, democraticamente eletto.

Seguirono quindici anni di brutale dittatura, che videro decine di migliaia di oppositori del regime scomparire nel nulla. Alla fine degli anni Ottanta, fallito il tentativo di Pinochet di restare ancora al potere attraverso un referendum, si apriva nel paese il processo di transizione dal regime dittatoriale alla democrazia che, pur tra molte difficoltà e contraddizioni, vedeva fortemente ridimensionato il ruolo dei militari nella vita politica. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nel corso dell’incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Chile 50 años: 1973-2023. Mezzo secolo di golpe”. La conversazione verterà sia sulla micro storia (solidarietà da parte della popolazione reggina e delle istituzioni locali) che sui grandi eventi e nel corso della quale si registrano i saluti istituzionali da parte di S.E. il Signor Ambasciatore della Repubblica del Cile Ennio Augusto Vivaldi Véjar. Seguiranno gli interventi di Gianni Aiello (Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”) e di Ivan Tripodi (studioso dei Paesi dell’America Latina).

Quest’anno ricorre il 50° anniversario del golpe cileno, in cui le forze armate guidate dal generale capo dell’esercito Augusto Pinochet, con il sostegno e la protezione dei servizi segreti americani della CIA e del Governo USA, rovesciarono il governo socialista di Salvador Allende, morto durante l’assedio al palazzo presidenziale a Santiago del Cile. Un colpo di Stato messo in atto grazie alla complicità di alti funzionari corrotti, militari e cittadini che l’11 settembre 1973 tradirono la patria dando vita ad una delle più atroci, feroci e sanguinarie dittature della storia dell’America latina. Da quel momento si sospese la democrazia in Cile, lasciando spazio al regime pinochetista.

Con il golpe dell’11 settembre 1973 le forze armate assunsero il pieno potere in Cile e la consequenziale diretta gestione dello Stato, dietro il bene placido degli Stati Uniti così come confermato da diversi documentati desecretati, dove si evince che l’amministrazione statunitense del repubblicano Richard Nixon ha cercato in tutti i modi di bloccare e poi di stroncare il pericoloso esperimento politico-sociale guidato da Salvador Allende. Quantità enormi di trascrizioni di colloqui, appunti, linee guida, custodite nel dossier dell’Nsa (National Security Agency) “Politica sul Cile. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì 11 settembre.