A Reggio non si possono effettuare certificati medici-sportivi: la sorprendente risposta dell’Asl a un imprenditore

“Segnalo ai tanti politici che si riempiono la bocca di sport, palestre e altre cose che non vedremo mai, che anche se si va all’Asl, nell’unico punto in cui si possono fare i certificati medici-sportivi per i ragazzini, rispondono che non è possibile e non sanno nemmeno quando sarà possibile, perché l’agenda dell’anno prossimo non è ancora disponibile. Sì, facciamo sport, tantissimo sport, qua si fa politica per sport…”.

Queste parole sono dell’imprenditore Fabio Bensaja, che in un video sui social ha denunciato l’attuale situazione riguardante la burocrazia reggina relativa ai certificati medici-sportivi. Come da lui spiegato, dopo essersi recato all’Asl, nessuno ha saputo dirgli quando e se sarà possibile usufruire del servizio pubblico relativo ai certificati per i ragazzini. A Reggio Calabria si è costretti ad andare nelle strutture sportive private, pagando, quando c’è questa possibilità?

E’ quanto si domanda l’imprenditore, che allega il pensiero al video, utilizzando un filo di amarezza e ironia: “W LO SPORT ma non quello SANO!!! A Reggio Calabria non è possibile usufruire del servizio pubblico per tutto il 2023 per fare un certificato medico sportivo di un ragazzino che vuole fare agonismo; la risposta è che è tutto esaurito e per il 2024 ancora non è possibile prenotare in quanto “non hanno l’agenda”.