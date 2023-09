Reggio Calabria, al via i preparativi per il concerto dei The Kolors e il montaggio delle giostre

StrettoWeb

Sono iniziati oggi i preparativi per i festeggiamenti di Festa di Madonna a Reggio Calabria. Da questa mattina sono infatti partiti i lavori di montaggio delle giostre al Tempietto e del palco per il concerto dei The Kolors a Piazza Indipendenza.

Ancora non è definito completamente se le giostre saranno tutte al Tempietto o divise anche a Pentimele e la decisione definitiva dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Intanto la via Marina è stata chiusa al traffico e a Piazza Indipendenza è stato montato il palco per il concerto di domani sera.