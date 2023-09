Reggio Calabria: un ricco programma al Museo per le Giornate Europee del Patrimonio

StrettoWeb

Anche quest’anno il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) di sabato 23 e domenica 24 settembre. Il tema scelto per GEP2023 sarà “Patrimonio InVita”, con l’obiettivo di offrire attività rivolte alla comunità del territorio, aumentando anche il livello di coinvolgimento intergenerazionale. Sabato il MArRC sarà aperto al pubblico fino alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30); dalle 20.00 con il costo simbolico del biglietto di soli 2 euro. Sarà possibile ammirare i Bronzi di Riace e di Porticello, nonché visitare i quattro livelli dell’allestimento permanente, con migliaia di reperti esposti. A ciò si aggiungono le tre grandi mostre temporanee che arricchiscono la programmazione museale.

Alle 21.00 in sala conferenze si svolgerà l’incontro “Dall’antichità ad oggi: un filo mai interrotto”, in collaborazione dell’Associazione Pietre di Scarto. Punto di partenza e stimolo dell'”officina” sono alcuni reperti scelti nelle sale del nostro Museo: il frammento fittile con scena di fanciulle danzanti dell’area Griso Laboccetta, i pinakes del santuario di Locri, alcun lucerne e poi mestoli e specchi in bronzo, fino ai contenitori per profumi. Da questo input i partecipanti all’officina saranno invitati ad esprimersi sui temi della danza, del matrimonio, delle lumere, della vendemmia, della gastronomia, del dialetto, dei monasteri, in particolare quello della Visitazione, nei quali affondano le radici della nostra identità religiosa.

Domenica 24 settembre un doppio appuntamento. Alle 10.00 e alle 15.30 il Museo, grazie alla collaborazione con Coopculture, offrirà una visita dedicata alla storia del Museo e alle principali collezioni. Un focus sui Bronzi di Riace chiuderà il percorso, durante il quale i più piccoli saranno coinvolti in una avvincente ricerca di indizi. Le visite si svolgeranno in italiano e saranno offerte gratuitamente da Coopculture, acquistando solo il biglietto d’ingresso al MArRC (gratuito fino a 18 anni). Una occasione di incontro, di confronto e interazione con i partecipanti che saranno protagonisti di questa attività sul Patrimonio InVita.

“Siamo lieti di partecipare anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio, la prestigiosa iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, guidato a Gennaro Sangiuliano – commenta il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Un progetto virtuoso che abbraccia temi suggestivi, quali quelli della promozione dei valori culturali e della riscoperta delle tradizioni e delle pratiche antiche. Tornano anche i percorsi di visita tematici, grazie a Coopculture, nuovo Concessionario dei servizi aggiuntivi del Museo. Voglio ringraziare Giuseppina Cassalia e Maria Domenica Lo Faro, funzionari del MArRC, per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo evento e tutto il personale che parteciperà al progetto”. Per informazioni e prenotazioni della visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18)