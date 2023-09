A Reggio Calabria torna il Track tour di Banca del Cuore: visite cardiologiche gratuite e rilascio di una BancomHeart | VIDEO

StrettoWeb

Ritorna anche quest’anno il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare Track tour di Banca del Cuore. Dal 27 al 29 settembre mattina e pomeriggio, sul lungomare di Reggio Calabria e precisamente alla Stazione Lido, verranno offerte visite cardiologiche gratuite a tutti i cittadini. Verrà erogata una BancomHeart cioè una card a cui si accede 24 ore su 24 tramite una password e che consente di aver fruibili tutti i dati come l’elettrocardiogramma, i valori della pressione arteriosa, le patologie sofferte, le terapie assunte, gli stili di vita praticati e tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti sia in Italia che all’Estero.

Il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore, da sempre attivo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici volti non solo alla prevenzione, attraverso la riduzione dei principali fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari, ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione generale a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare.

Il Truck attraverserà l’Italia e sosterà per tre giorni nelle più belle piazze per raggiungere i cittadini direttamente a casa loro, ponendo così l’attenzione sulla prevenzione cardiovascolare con l’obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese.

Le città coinvolte quest’anno sono in ordine: Firenze, Perugia, Rieti, Roma, Salerno, Matera, Lecce, Bari, Pescara, Ancona, Acri, Cosenza, Martirano, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Oristano, Savona, Casale Monferrato, Torino, Aosta, Biella, Milano, S. Donà di Piave (VE), Udine e Piacenza.

