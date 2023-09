Reggio Calabria: successo straordinario per il concerto della band reggina “Dirty Frogs”

StrettoWeb

Successo straordinario per il concerto della band reggina “Dirty Frogs” “Abbiamo dato il massimo per questo concerto e siamo davvero contenti che la gente si sia divertita” – esordiscono così i membri della band emergente reggina i “Dirty Frogs” composta da 4 musicisti di comprovata esperienza, 2 dei quali sono frequentatori del conservatorio Cilea di Reggio Calabria e 2 hanno anni e anni di scuole ed esperienze musicali alle spalle.

Si sono riuniti insieme i 4 membri: Giuseppe Morabito (chitarra solista), Cheren Hesse Surfaro (basso elettrico), Antonio Camera (chitarra ritmica e voce) e Antonino Loddo (alla batteria) per dar vita ad una rock-pop cover band, che in occasione delle feste patronali in onore della Madonna della Consolazione, hanno tenuto un concerto nell’area parcheggi della Stazione Lido di Reggio Calabria.

Standing ovation e richieste di bis hanno sottolineato il loro “inaspettato successo”. Presente ad assistere all’esibizione il Consigliere Comunale Mario Cardia che dichiara: “Valorizzare i giovani talenti reggini è’ prioritario , complimenti a questi splendidi ragazzi che hanno omaggiato la città con uno spettacolo straordinario che ha visto l’apprezzamento di centinaia di reggini, a loro auguro una carriera piena di successi”, ha concluso Mario Cardia. La band adesso guarda al futuro con un occhio attento alle ormai vicine festività Natalizie promettendo nuove sorprese al loro pubblico.