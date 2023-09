Reggio Calabria, successo per la mostra dell’artista Adele Canale 

StrettoWeb

Grandissimo successo per l’artista di chiara fama Adele Canale che domenica ha aperto la sua personale allestita presso L’A Gourmet L’Accademia Art Gallery di Filippo Cogliandro. La mostra, a cura di Elmar Elisabetta Marcianò, ha offerto ai numerosi visitatori uno spaccato visivo originale e approfondendo temi antropologici e sociali molto interessanti. La Canale, infatti, nelle sue opere indaga in maniera del tutto personale il carattere e le caratteristiche umane “restituendole” sotto forma animale. Gallus, questo il titolo della personale, ha portato in scena “personaggi e persone”, scene familiari e concetti narrati attraverso creste, becchi e piume sgargianti. La sua tavolozza cromatica è un contrasto di colori accesi, quasi abbaglianti che non lasciano scampo allo sguardo. Tele piene, colme di racconti e visioni.

“L’artista “dipinge” consapevole attingendo a quell’antico amore per il gallo, ella stessa si ritrova “pulcino” in una tela autobiografica. Tutto questo e altro ancora sotto l’apparente allegrezza del colore, dietro la rete asfittica del “pollaio sociale” dalla quale ad un certo punto il gallo riesce a liberarsi. – aggiunge la curatrice della mostra. “Gallus è un’esperienza da non perdere, l’incontro con l’artista ha suscitato interesse e stupore trascinando il numeroso pubblico dentro un vortice emozionale colmo anche di interessanti riflessioni. Sono davvero soddisfatto dei risultati ottenuti dopo oltre due anni di attività, oggi posso dire che gli spazi del ristorante sono diventati una vera e propria galleria ambita da molti artisti”, conclude lo chef Filippo Cogliandro.