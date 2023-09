Reggio Calabria, sport e creatività si uniscono nell’evento del weekend dell’Associazione L’oro di Febea

StrettoWeb

“Anche la seconda edizione di Sbronziamoci di Eventi, dell’Associazione L’oro di Febea, è ricca di iniziative che vogliono essere uno spunto di riflessione per la comunità cittadina. Nella giornata del 16 settembre, dalle ore 18:00, sport e creatività si fonderanno insieme, nell’intento di comunicare quanto sia importante la cura del corpo e della mente e che questi siano sempre in armonia tra loro”.

“La società sportiva Asd Athletic Center, oltre a regalare un’esibizione di Judo, del corso propedeutico per bambini a cura del maestro Giuseppe Barreca, terrà una lezione di difesa personale per donne, che sono invitate per una prova gratuita. Del laboratorio d’arte se ne occuperà la socia/creativa Emanuela C. Opinato. L’intento del corso di porcellana fredda è far discostare i ragazzi dall’uso spropositato dei mezzi elettronici e imparare a vivere a colori. Insegnerà ai piccoli partecipanti le tecniche base e il primo approccio con questo bellissimo materiale”.

“Il tema sarà “il piccolo principe” ed ogni bimbo che parteciperà, realizzerà con le sue manine una piccola statuetta. Faranno da cornice alla serata, stand di artigianato con creazioni uniche ed originali, realizzate da hobbisti reggini. La cittadinanza è invitata a partecipare”. Così in una nota la Vice Presidente dell’Associazione Silvia Belmonte. Per info: https://www.facebook.com/Associazionelorodifebea.