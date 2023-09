Reggio Calabria, società immobiliare non versa l’IVA per centinaia di migliaia di euro ed ottiene: titolare assolto per un cavillo tecnico | DETTAGLI

StrettoWeb

Le indagini della polizia tributaria avevano consentito di appurare come una società immobiliare di proprietà di una famiglia di imprenditori reggini fosse stata totalmente inadempiente all’obbligo di versamento in favore dell’Erario dell’IVA incassata a seguito delle operazioni commerciali effettuate; peraltro, dall’accertamento condotto dagli inquirenti era emerso come l’IVA maturata nel corso dell’anno fosse stata addirittura regolarmente inserita ed indicata in dichiarazione, ma poi – per l’appunto – non fosse mai stata versata nelle casse dello Stato.

Trattandosi di importi sopra la soglia di rilevanza penale, la polizia tributaria aveva conseguentemente provveduto a denunciare il legale rappresentante della società, l’immobiliarista reggino L.N., alla Procura della Repubblica di Milano – territorialmente competente a seguito del trasferimento della sede legale della società nel capoluogo lombardo – per il reato di omesso versamento di IVA.

Rinviato a giudizio, l’imprenditore – difeso dall’Avvocato Alfredo Foti del Foro di Roma – è stato tuttavia assolto da tutte le accuse dal Tribunale di Milano.

In particolare, il legale, dopo aver ottenuto l’accoglimento del rito abbreviato condizionato all’acquisizione di documentazione difensiva, ha proceduto a confutare la tesi accusatoria in punto di raggiungimento della prova piena e certa – imprescindibile per una condanna penale – dell’avvenuto superamento della soglia di punibilità all’atto della consumazione del reato.

Più precisamente, il penalista ha sostenuto come la discordanza presente tra, da un lato, i dati ricavati dalla dichiarazione e posti a fondamento della imputazione e, dall’altro, i dati contabili risultanti dalla copiosa produzione documentale difensiva, non consentisse una certezza probatoria assoluta della avvenuta configurazione della fattispecie in tutti i suoi elementi costitutivi tipici e, per l’effetto, legittimasse una pronuncia assolutoria strutturata secondo il principio giurisprudenziale del ragionevole dubbio.

Tesi giuridica che, benché contrastante con la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione – orientata, invece, nel ritenere che l’entità della somma da versare a titolo di debito IVA sia quella direttamente risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili – è stata accolta sia dal Tribunale che dallo stesso Pubblico Ministero, il quale ha alla fine chiesto anch’egli una pronuncia assolutoria in favore dell’imprenditore reggino, che ha così scongiurato anche una altrimenti inevitabile confisca sul patrimonio della società di famiglia.