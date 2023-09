Reggio Calabria e la scritta sull’albero: “Peppe ritorna”. Ma di quale Peppe si parla?

StrettoWeb

Se scriviamo che è una scritta nostalgica, non sbagliamo. Da capire però se gli autori sono nostalgici di un Peppe o nostalgici dell’altro. Nessuno dei due fa attualmente parte della vita politica reggina ma, se uno è fuori ormai da un po’ e più volte ha fatto intendere di non volerci tornare, l’altro potrebbe rifarsi vivo presto – dopo la pausa forzata – qualora la Magistratura accogliesse il ricorso.

L’oggetto dell’articolo è la foto di una scritta su un foglio affisso in un albero di Via Esperia, in centro a Reggio Calabria. Un “Peppe ritorna!” abbastanza chiaro. Non sappiamo chi l’abbia realizzato e non sappiamo se il “Peppe” generico sia voluto appositamente per confondere i cittadini e creare ilarità. Ricordiamo però in passato di un “io sono Giuseppe” precisato da Falcomatà. Qualche indizio c’è, quindi, ma il gesto strappa un sorriso e lascia comunque la domanda aperta: chi dovrebbe ritornare, Peppe Scopelliti o “Giuseppe” Falcomatà?