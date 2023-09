Reggio Calabria, Scatolone completamente allagato dopo la pioggia di ieri sera | FOTO

StrettoWeb

A Reggio Calabria siamo alle solite: il problema di carenza e precarietà degli impianti sportivi è sempre più drammatico. Questa mattina, 24 settembre 2023, lo Scatolone di Reggio Calabria, nota palestra cittadina situata accanto lo stadio Granillo, si presenta completamente allagato dopo i soli 20 minuti di pioggia che ha colpito la città dello Stretto ieri sera.

Lo Scatolone, come si vede nelle foto a corredo dell’articolo, si è trasformato in una piscina e questo ovviamente non consentirà alle società sportive reggine che solitamente utilizzano la struttura, di poter scendere in campo nella giornata odierna.