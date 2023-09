Reggio Calabria, tutto pronto per il ritorno di Bicincittà: info e percorso

StrettoWeb

Domenica 17 Settembre ritorna a Reggio Calabria la 35ª edizione della manifestazione nazionale U.I.S.P. “BICINCITTA” (presso il Lungomare Falcomatà, area stazione Lido, zona parcheggi), organizzata dal Circolo del Tennis Crucitti in collaborazione con la U.I.S.P. Provinciale di Reggio Calabria.

Che cosa è Bicincittà

E’ un evento molto atteso in città che coinvolge un target variegato di pubblico: bambini, ragazzi, adulti, nonni, diverse centinaia di famiglie che accomunati dalla passione per lo sport ed il benessere ambientale decidono di voler trascorrere una mattinata di divertimento, percorrendo con la bici la città da sud a nord.

“Ultima tappa italiana per il 2023 è Reggio Calabria, che ha inserito l’evento nel programma dell’estate reggina del Comune con lo slogan: “monta in sella, e colora la tua città per il diritto alla mobilità!”. La novità di quest’ anno che il Circolo Tennis Crucitti sarà presente in piazza anche giorno 16 Settembre con il progetto Evergreen Over 65 promosso dalla Federazione Italiana Tennis Padel, dove tanti over 65 saranno coinvolti per provare le due discipline sportive sopra menzionate con insegnanti qualificati della FITP. A conclusione della prova sportiva saranno quest’ ultimi coinvolti in dei balli di gruppo promossi dall’associazione Pretty Woman. Chiaramente sabato pomeriggio daremo spazio anche ai bambini della città che vogliono divertirsi provando sia il tennis che il padel. Quindi due giornate intense di sano sport e divertimento per tutti!!!”, si legge nella nota.

Il percorso di Bicincittà a Reggio Calabria

Il percorso sarà con partenza da Piazza Indipendenza. Domenica 17 Settembre dalle ore 9,00 appuntamento al piazzale Stazione Lido, lato sud, Lungomare Falcomatà, zona parcheggi.

1.Partenza alle ore 10,00

2. Lungomare Falcomatà (verso Stazione C.le)

3.Via missori

4. Largo Ponte Nuovo Calopinace

5. Via Galvani

6. Via Mercalli

7. Via Stadio a Valle

8. Piazza della pace

9. viale Aldo Moro (andata)

10. viale Aldo Moro (ritorno)

11.piazza della pace

12. via Stadio a Monte

13. Piazzale Stadio nord

14. Via messina

15. largo Botteghelle

16. Viale Calabria

17. Via Argine dx Calopinace

18. Via S. Francesco da Paola

19. Via T. Campanella

20.Largo Morisani

21. Via del Torrione

22. Via D. Romeo

23. Via De Nava

24. Piazzale Libertà

25. Via Italia

26. Via S. Caterina

27. Ponte della Libertà

28. Via V. Veneto

29. Arrivo verso le 13,00 LungomareFalcomatà Piazzale Stazione Lido lato sud

Saranno distribuiti a tutti i partecipanti iscritti le magliette dell’evento, cappelli e zainetto, ci sarà un ristoro per tutti e saranno sorteggiati diversi premi. A conclusione della pedalata un buon gelato per tutti.