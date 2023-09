Reggio Calabria: rispristinata la storica fontana di Piazza Sant’Anna

StrettoWeb

L’Associazione di Promozione Sociale Don Paolo Altomonte torna ad occuparsi dei problemi del Rione Sant’Anna e quindi della città ricominciando dalla propria storica “fontanella”: “quando si passa da Piazza Sant’Anna è impossibile non notarla. La fontanella è posta all’angolo tra la Piazza e la via Giorgio La Pira ed è stata per tantissimi anni fonte di ristoro per tutti, viandanti e non. Ma da anni era totalmente a secco e fuori uso. Per il ripristino dell’integrità della fontanella, L’Associazione si è mossa da tempo con appelli e petizioni; tra i principali fautori, oltre all’Associazione, la famiglia Labate noti ed apprezzati imprenditori del rione”, rimarca l’associazione.

“Adesso, grazie alla vicinanza fattiva dei Consiglieri Comunali Barreca e Merenda e della dirigente dottoressa Buccafurri, l’Associazione Don Paolo Altomonte ha effettuato un intervento risolutivo su questa fontana dimenticata con la sistemazione e la riattivazione della fontana. Ora si potrà tornare a godere dell’acqua che scorre con la speranza che la cittadinanza tutta sia custode e vigile dello stato della fontanella in modo che ciò che per anni è stato abbandonato e trascurato sia mantenuta nel pieno funzionamento”, conclude l’associazione.