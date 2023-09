Reggio Calabria, ripresi finalmente i lavori per il Ponte sul Calopinace | FOTO

StrettoWeb

Da qualche giorno sono ripresi i lavori di costruzione del ponte sul torrente Calopinace a Reggio Calabria. I lavori – iniziati nel 2019 – erano stati sospesi qualche settimana fa per vari problemi tecnici e finalmente sono ripresi per l’ultima volta, si spera, prima del completamento dell’opera. I lavori sarebbero dovuti durare 120 giorni e invece ancora non sono terminati: tra i problemi più esilaranti, l’errore nelle misure del ponte di ferro che quando è arrivato non riusciva a collegare le due sponde del torrente.

Il ponte avrà una lunghezza di 30 metri ed una larghezza di 12, e sarà posizionato ad un’altezza di circa due metri dal letto della fiumara Calpinace consentendo il collegamento tra il lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud.