Il Comitato della rete di quartiere di Vito ottiene i risultati di quanto richiesto e sollecitato per la pulizia frequente del torrente Annunziata di Reggio Calabria ed i lavori per la sicurezza del Viadotto in corso d’ opera.

Il Comitato prosegue “il suo cammino di percorso istituzionale ufficiale già avviato e dimostra coi fatti il suo impegno continuo”.