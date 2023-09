Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio presentato un progetto contro l’abbandono scolastico | INTERVISTA

StrettoWeb

Questa mattina a Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria, si è svolta una conferenza stampa, organizzata dalla Cooperativa Res Omnia, per presentare il progetto Orientamento al Futuro, finanziato dall’Unione Europea e sostenuto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. Da segnalare che sarà attivato un Consultorio per il supporto psicologico dei ragazzi ed il sostegno alla genitorialità, l’attivazione di una “Stanza delle emozioni” presso l’Istituto Vallauri, la costruzione del Patto Educativo di Comunità, attività sportive e laboratori digitali.

Cristina Ciccone, responsabile area minori della Cooperativa Res Omnia, spiega: “il progetto Orientamento al Futuro è sostanzialmente un progetto volto a contrastare l’abbandono scolastico di quei ragazzi che purtroppo vivono in situazione disagiate. Siamo pronti a fare la nostra parte per aiutare gli adolescenti”.

