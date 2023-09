Reggio Calabria, in 3mila non si presentano al concorso: la testimonianza di una partecipante

StrettoWeb

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una cittadina che ha partecipato alle preselettive del concorso per amministratore del Comune di Reggio Calabria. “Buongiorno caro StrettoWeb, ho appena letto il vostro articolo sul concorso istruttorearticolo sul concorso istruttore di Reggio Calabria. Io faccio parte di quelle persone che hanno fatto la prova preselettiva. Da noi a Reggio ci sono sempre polemiche inutili. Vi dico questo perché il comune ha pubblicato le date delle preselettive (15 GG prima dalla data della prova) sia nella sezione amministrazione trasparente del sito del comune, sia sul portale Inpa, nella sezione specifica del concorso in questione!”.

“Voglio solo dirvi che per quanto riguarda la comunicazione è stato fatto tutto in modo regolare! Oggi come oggi, la maggior parte delle persone che decidono di fare un concorso non si prendono neanche la briga di sedersi e leggere il bando e questo è dimostrato dal fatto che in tantissimi non hanno svolto la preselettiva… se avessero letto il bando, avrebbero saputo che le comunicazioni le avremmo reperite sul sito del comune e sul portale Inpa!!! Cordiali Saluti”.