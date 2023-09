Reggio Calabria, tutto pronto per il Premio “Peperoncino d’Oro 2023”: a chi verrà assegnato

StrettoWeb

Sabato 16 settembre, nell’area attrezzata di Borgo Nocille a Pellaro, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio “Peperoncino d’oro 2023”. Il premio, giunto alla sua 11ª Edizione, è riservato ad associazioni e/o singoli cittadini calabresi che si sono particolarmente distinti per “capacità e onesta” professionale, culturale, artistica e impegno sociale.

Saranno insigniti del Peperoncino d’Oro 2023 (simbolica targa premio pensata per chi ha testimoniato, con la propria intraprendenza, la crescita di una Calabria “positiva”), la pittrice Katia Biondo e il tecnologo alimentare Antonio Paolillo. Katia Biondo, che ha studiato tra l’altro presso l’Accademia delle belle arti, si è distinta per essersi resa “imprenditrice di se stessa” creando “Sciuri, artigiani d’arte” , una linea di oggettistica varia, con dipinti personalizzati “a mano” in funzione del tipo di evento. Antonio Paolillo invece è da tempo impegnato nello studio e nella ricerca della buona alimentazione, ed ha dedicato, tra le altre cose, un libro al Presidio Slow Food di Ciminà , appunto “Il caciocavallo di Ciminà”.

Negli anni precedenti i Peperoncini d’oro sono andati al magistrato Nicola Gratteri, al giornalista Pino Toscano, al portale Calabresi.net, a don Pino De Masi, alla Coop. La valle del marro, al Progetto “Policoro”, alla Confesercenti SOS Impresa, ai giornalisti Andrea Ripepi e Michele Albanese, alla gelateria Fantasia, al Parco Ecolandia, all’ambulatorio di medicina solidale ACE, ai ristoratori Marcello Manti e Giovanni Cavallaro, alla Piccola Opera Papa Giovanni, al pasticcere Angelo Musolino, allo scrittore Giuseppe Laganà, all’azienda agricola Giuseppe Ursino , all’impresa commerciale ‘A putia i Limitri, e alla professoressa Consolata Maria Franco. Durante la serata di premiazione sarà possibile, su prenotazione anticipata e previo contributo, fermarsi a cenare al borgo, con pietanze tipiche calabresi e ovviamente peperoncino in tutte le salse. Nelle foto, Katia Biondo e Antonio Paolillo.