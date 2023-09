Reggio Calabria, pirata della strada travolge motociclista all’alba: ricerche in corso

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina sulla via Sbarre Centrali a Reggio Calabria. Il sinistro è stato alle ore 6 e sembrerebbe che il ragazzo sia stato investito da un pirata della strada che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Il giovane ha sbattuto con la testa. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani e i soccorritori del 118: in corso le ricerche del pirata della strada in tutta la città.