Reggio Calabria, persona accusa malore e viene soccorsa dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Alle ore 17.15 di questo pomeriggio l’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 146” in servizio presso il Reparto Volo di Catania è stato allertato dalla Sala operativa VVF di Reggio Calabria per il soccorso di una persona colta da malore in località Samo.

La persona E.N. di anni 69 – residente in San Pietro a Cariano (Verona) – è stato raggiunto da personale elisoccorritore VVF e dopo essere stato imbragato è stato recuperato e portato a bordo dell’elicottero con l’ausilio del verricello. Elitrasportato presso l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria è stato affidato alle cure del personale sanitario 118.