Reggio Calabria, pericolo in diramazione Irto: strada chiusa per calcinacci caduti da 4 giorni

Pericolo in diramazione Irto ad Arangea, zona sud di Reggio Calabria dove da domenica 10 settembre la strada è chiusa con un cordoncino in maniera molto “casalinga” a causa della caduta di calcinacci di grosse dimensioni che rendono impraticabile la strada.

Nella via ci sono attività commerciali e questo crea anche un pericolo per i clienti che si trovano a dover passare scavalcando il nastro e rischiando che altri pezzi ammalorati della facciata, possano staccarsi è ferire qualche passante.

La strada è chiusa e ancora dopo tanti giorni non è intervenuto nessuno per rimettere in sicurezza la zona e riaprire la via.