Reggio: all’Istituto Panella-Vallauri percorso formativo nel settore della Saldatura

In uno dei settori nevralgici dell’industria italiana, l’Istituto Panella-Vallauri di Reggio Calabria ha realizzato un percorso formativo di successo, che ha portato gli studenti dell’indirizzo Meccanica verso il prestigioso riconoscimento dell’Istituto Italiano di Saldatura (IIS). A guidare questa importante iniziativa è stato il Prof. Edoardo Morabito, che ha dimostrato di possedere una visione lungimirante del mercato del lavoro, individuando settori in ampia crescita, con una forte domanda di tecnici qualificati. Tra questi settori, la saldatura, con il suo grande potenziale, ha spinto l’Istituto a investire in una formazione specialistica mirata.

Il Prof Carmelo Giordano, docente con competenze professionali nel campo della saldatura, ha curato la parte teorica del progetto. .Si è così dato vita al Welding Lab, laboratorio all’avanguardia dedicato alle attività di saldatura, che ha offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi con le ultime tecnologie, inclusi dispositivi di simulazione a realtà aumentata, in linea con l’industria 4.0, preparandoli al meglio per affrontare le sfide del futuro. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione “Libero Pensiero” e il prezioso contributo dell’ing. Stefano Migliardi. Il Dipartimento di Meccanica e Meccatronica, facente parte della rete Nazionale di Meccatronica M2A, grazie all’impegno della Dirigente Teresa Marino, ha sviluppato un programma formativo di successo.

La Buonafede Srl, un’azienda leader nel settore metalmeccanico, ha dato un contributo fondamentale alla realizzazione del progetto, offrendo ai giovani allievi un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento completato con l’utilizzo di moderne attrezzature che hanno aumentato le loro capacità tecniche nel campo della saldatura.

La stretta interazione con aziende del calibro della Buonafede Srl ha consentito agli studenti di vivere esperienze lavorative concrete e altamente formative. Questa esperienza sul campo è stata per gli studenti un’opportunità unica per mettere in pratica le competenze acquisite in aula, fornendo loro una visione completa e realistica del mondo professionale. La collaborazione ha anche contribuito a coltivare il senso di responsabilità e professionalità degli alunni, facendo capire loro l’importanza dell’acquisizione di competenze spendibili che siano in linea con il mercato, aumentando così le loro probabilità di successo professionale.

La dimostrazione tangibile del successo di questo percorso formativo sta nel risultato eccezionale ottenuto dagli studenti della VA e VB Meccanica: ben 11 di loro hanno conseguito la tanto ambita certificazione rilasciata dall’IIS, affermando il valore e l’efficacia di questa iniziativa. Un ulteriore trionfo della sinergia tra scuola e aziende è rappresentato dalla collaborazione con la “Canale SRL”, un’azienda reggina con una solida presenza in diverse regioni italiane. Un gruppo di studenti sono stati selezionati e assunti da questa affermata realtà imprenditoriale. Tale testimonianza di fiducia da parte di un’azienda di spicco nel settore, rappresenta una convalida del percorso formativo e apre prospettive di crescita per il futuro.

La Dirigente Teresa Marino, sostenitrice sin dall’inizio di questa iniziativa, è soddisfatta dei risultati ottenuti. La sua decisione di attivare una cosiddetta “curvatura”, è un segno del costante impegno rivolto a trasformare le competenze in qualcosa di nuovo, che sia capace di rispondere alle sfide di una continua evoluzione della realtà professionale. L’adeguamento dei percorsi di insegnamento e apprendimento alle esigenze del contesto territoriale e organizzativo ,rappresenta uno strumento importante per rispondere efficacemente alle esigenze formative degli studenti, garantendo loro un futuro promettente .