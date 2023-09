Reggio Calabria, Peppe Piromalli presenta la nuova stagione dell’Officina dell’Arte: “il Cilea riapre? Speriamo”

StrettoWeb

Ai microfoni di StrettoWeb, Peppe Piromalli, ha presentato la nuova stagione a Reggio Calabria dell’Officina dell’Arte con una preoccupazione: “il Cilea? Spero riapra. Ce lo hanno assicurato. Proprio per questo ho posticipato l’inizio degli eventi”. “Partiamo l’11 dicembre con Angelo Duro, poi il 15,16, 17 e 18 dicembre con l’attrice Teresa Mannino, tutte le date sold out, per poi continuare il 22 e 23 Dicembre con i meravigliosi concerti di Incanto Quartet e Gospel di Kayla Harvey & The Bronx Black Keys”, sottolinea.

“Il 14 Gennaio l’esilarante commedia “Come fosse amore” di e con Marco Cavallaro, il 14 Febbraio la commedia “Il viaggio del papà” con il vulcanico Maurizio Casagrande, l’uno Marzo torna il comico romano Maurizio Battista con “2024 Newshow”, protagonista anche della serata voluta dalla Città Metropolitana il 27 Luglio al Castello Aragonese, il 22 Marzo la pièce “C’eravamo tanto amati” con Antonio Catania e Tiziana Foschi, il 13 Aprile il musical “Neverland”, il 4 Maggio “Un piano perfetto” con l’attore siciliano Alessandro Sparacino (e lo stesso Piromalli) e chiuderemo il 25 Maggio con la parodia “Stanlio & Ollio” e gli attori Claudio Insegno, Federico Perrotta, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino e Franco Mannella”, conclude Piromalli.