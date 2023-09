StrettoWeb

A causa della mancanza di impianti sportivi, la Pallavolo sta per scomparire a Reggio Calabria. “Società, atleti, tecnici e dirigenti si ritroveranno per un sit in a Piazza Italia giovedì 28 settembre a partire dalle ore 17:00”. Questo l’invito della Federazione Italiana di Pallavolo.