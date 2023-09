Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio la presentazione del progetto Orientamento al Futuro

StrettoWeb

È un grande cantiere sociale quello che si aprirà nella periferia sud di Reggio Calabria per accompagnare la crescita degli adolescenti, che vivono in condizioni di povertà economica ed educativa. Perno degli interventi sarà l’attivazione di un Consultorio per il supporto psicologico dei ragazzi ed il sostegno alla genitorialità, l’attivazione di una “Stanza delle emozioni” presso l’Istituto Vallauri, la costruzione del Patto Educativo di Comunità, attività sportive e laboratori digitali.

Per illustrare la preziosa alleanza tra il mondo del sociale, la scuola e le istituzioni, il 29 settembre alle ore 11, presso Palazzo San Giorgio, si svolgerà una conferenza stampa organizzata dalla Cooperativa Res Omnia, capofila del progetto Orientamento al Futuro, finanziato dall’Unione Europea e sostenuto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per la quale si invia in allegato il programma. L’evento rappresenta un’opportunità unica per ottenere informazioni di prima mano e approfondire la conoscenza su questo importante progetto.

Programma

Saluti Istituzionali

• Dott.ssa Fortunata Denisi, Presidente Res Omnia Coop. Sociale – Capofila del Progetto Orientamento al Futuro

• Dott. Demetrio Delfino, Assessore al Welfare e Politiche della Famiglia – Comune di Reggio Calabria

Interventi Programmati

Dott.ssa Cristina Ciccone, Responsabile Area Minori e Famiglie, Res Omnia Coop. Sociale;

Dott. Mario Antonio Galati, Direttore UDEPE – Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna;

Dott.ssa Rosamaria Morbegno, Direttore USSM – Ufficio Servizi Sociali per Minori del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

Prof.ssa Teresa Marino, Dirigente Scolastico – Istituto Tecnico Tecnologico Panella Vallauri;

Dott.ssa Anna Arcari, Vicepresidente – Cooperativa Sociale Minotauro;

Dott. Paolo Tartaglione, Referente penale minorile- CNCA Nazionale

Modererà l’incontro la dott.ssa Monica Tripodi – Coordinatrice del Progetto Orientamento al Futuro

Sono Partner del Progetto: Comune di Reggio Calabria, U.S.S.M., U.D.E.P.E., Centro Comunitario Agape, Cooperativa sociale Minotauro, Fondazione Mondo Digitale, Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria.