Reggio Calabria, orrore a Ortì: sterminato intero branco di cani con 4 cuccioli, atrocemente avvelenati | FOTO

Orrore nelle scorse ore ad Ortì, nella zona collinare di Reggio Calabria dove diversi cani tra cui 4 cuccioli di 40 giorni, ieri pomeriggio sono morti con atroci sofferenze dopo essere stati avvelenati. I cuccioli erano stati adottati e sarebbero stati affidati ai padroni venerdì, ma qualche farabutto ha deciso di ucciderli in modo così violento proprio a pochi giorni dal loro affidamento.

Si è trattato di una vera e propria carneficina su esseri indifesi che non davano fastidio a nessuno ed erano accuditi da chi li amava e se li era presi in carico. I cuccioli erano tutti vaccinati e sterilizzati e venerdì sarebbero dovuti partire per andare in stallo a Milano visto che avevano trovato adozione al nord Italia.