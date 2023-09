Reggio Calabria, nuova clamorosa protesta dell’imprenditore Quattrone al Cedir: mostra un pacco bomba in diretta

StrettoWeb

“Oggi, 22 settembre 2023, e io come imprenditore ristorativo derubato, depredato, straziato da queste persone che amministrano la giustizia cattiva in Italia, avevo detto che se non prendono provvedimenti sarei ritornato per protestare ancora. Io oggi sono sulla gru a 25 metri dal suolo al Cedir di Reggio Calabria perchè stamattina i giornalisti hanno fatto il loro dovere fino a dove hanno potuto, le Forze dell’Ordine hanno cercato di soddisfarmi per poter desistere dalle proteste fatte ma io stamattina sono qui con 5 amici miei e qualcuno deve contattare me e i miei legali. Io chiedo aiuto al Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria e al ministro Nordio, perchè io e i miei legali vogliamo parlare con loro perchè se loro nn vogliono parlare con me io non vorrei far del male a nessuno ne a me stesso ma ad ogni cosa c’è un limite. Invito chi può prendere qualche decisione in merito perchè io cerco la giusta giustizia”. Sono queste le parole dell’imprenditore reggino Francesco Gregorio Quattrone di 66 anni che da questa mattina sta nuovamente protestando su una gru all’interno del Palazzo di Giustizia a Reggio Calabria mostrando anche un pacco bomba.