Reggio Calabria: nasce il Movimento “Vito Borgo Unito”

“Nasce a Vito – Reggio Calabria il Movimento “Vito Borgo Unito”.

Si tratta di un movimento spontaneo di cittadini, apartitico, che promuove il decoro urbano, l’orgoglio civico, il volontariato e l’educazione”. E’ quanto afferma il Portavoce Dr.ssa Tiziana D’Agostino. “Il movimento è aperto a tutti i residenti sul territorio e intende innescare processi di empowerment nei cittadini di un quartiere che sino ad oggi è rimasto quasi completamente dimenticato dalle istituzioni. Vito è un bellissimo Borgo, piccolo ma affascinante situato nella zona collinare sopra il porto di Reggio Calabria che ha saputo conservare il suo fascino antico e autentico, e merita di essere valorizzato e curato. L’obiettivo principale è quello che le persone che vivono il territorio possano diventarne protagonisti e prendersene cura. Il progetto mira, infatti, ad attivare una rete di solidarietà basata sul volontariato attraverso laboratori “urbani” di quartiere e a riqualificare alcune zone comuni del territorio”, rimarca.

“La programmazione delle attività avviene attraverso riunioni periodiche oppure attraverso una bacheca virtuale sui social media , quest’ultima utilizzata principalmente per mantenere la visibilità delle comunicazioni e dei programmi in calendario oppure anche solo per favorirne la partecipazione. La partecipazione rimane dunque elemento centrale dell’impianto perché oltre alla possibilità di utilizzare le idee che ragionevolmente rispecchiano il sentire comune e la percezione più realistica della gente, offre la possibilità di creare il senso di appartenenza al territorio. A questi interventi va aggiunta l’attività di coordinamento della rete sociale e diffusa, composta appunto dai cittadini residenti, da coloro che gestiscono attività in loco e da associazioni legate al territorio. Altro importante obiettivo è quello di farsi interpreti e promotori degli interessi dei residenti di fronte alle istituzioni e alla pubblica amministrazione“, conclude.