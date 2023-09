Reggio Calabria, al via tra qualche giorno la mostra dell’architetto ed artista Adele Canale | INFO

StrettoWeb

Al via dal 24 settembre la personale dell’architetto ed artista di chiara fama Adele Canale, in mostra presso L’A Gourmet L’Accademia Art Gallery di Filippo Cogliandro. La mostra, a cura di Elmar Elisabetta Marcianò, offre uno spaccato visivo originale e approfondisce un tema antropologico e sociale molto interessante. La Canale, infatti, indaga in maniera del tutto personale il carattere e le caratteristiche umane “restituendole” sotto forma animale.

Gallus, questo il titolo della personale, porta in scena “personaggi e persone”, scene familiari e concetti narrate attraverso creste, becchi e piume sgargianti. La sua tavolozza cromatica è un contrasto di colori accesi, quasi abbaglianti che non lasciano scampo allo sguardo. Tele piene, colme di racconti e visioni. “L’artista ‘dipinge’ consapevole attingendo a quell’antico amore per il gallo, ella stessa si ritrova ‘pulcino’ in una tela autobiografica. Troverete tutto questo e altro ancora sotto l’apparente allegrezza del colore, dietro la rete asfittica del ‘pollaio sociale’ dalla quale ad un certo punto il gallo riesce a liberarsi. Gallus è un’esperienza da non perdere, l’incontro con Adele un appuntamento con noi stessi, i nostri vizi e le nostre virtù”, afferma Elmar Elisabetta Marcianò. Vernissage 24 settembre dalle ore 18:30.