Reggio Calabria: è morto Maurizio Piscitelli, già Provveditore agli studi della città

La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa del già Provveditore agli studi di Reggio Calabria Maurizio Piscitelli. Nato a Casalnuovo di Napoli il 22 agosto 1965, già collaboratore del Comandante presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, Maurizio Piscitelli è stato dal marzo del 2019 Dirigente dell’Ufficio VI per l’Ambito Territoriale di Reggio Calabria dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Dopo Reggio Calabria ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio nell’ambito del Miur, anche a Vibo Valentia e Caserta. Era ricoverato da tempo all’Ospedale Cardarelli di Napoli dove lottava contro un male incurabile.

“L’intera comunità metropolitana – si legge nella nota diffusa da Palazzo Alvaro – piange la scomparsa di un grande uomo, uno straordinario professionista, capace di lasciare il segno nell’ambito dell’organizzazione del mondo scuola sul territorio metropolitano di Reggio Calabria. Amante della musica e della cultura classica, instancabile lavoratore, professionista dalle straordinarie doti umane, Piscitelli è stato un punto di riferimento per la nostra comunità scolastica, dimostrando, come sempre nel corso della sua carriera, piena ed assoluta disponibilità al dialogo ed alla sinergia con le altre istituzioni territoriali. Alla famiglia del Provveditore Piscitelli, ed in particolare ai figli Cristian, Mariano e Valentina, giungano le più sentite condoglianze da parte del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria”.