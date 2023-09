Reggio Calabria, morta la storica gioielliera Lina Ludovico

StrettoWeb

Si è spenta questa mattina una storica commerciante e gioielliera di Reggio Calabria, Lina Ludovico. La signora Ludovico è deceduta a 94 anni dopo ben 73 anni di onorata attività in gioielleria iniziata nel lontano 1950 quando la signora Lina si era trasferita in riva allo Stretto per amore da Catanzaro, la sua città natale. La storica gioielleria Ludovico si trova in via Santa Caterina e tutt’oggi è un punto di riferimento per tanti clienti che amavano farsi servire dalla signora Lina.

Mamma di quattro figli e con una tempra cosi forte che le ha consentito di rimanere dietro al suo bancone del negozio fino a mercoledì scorso, Lina amava la sua attività che era la sua vita e e che ha voluto onorare fino all’ultimo momento possibile, nonostante gli acciacchi della veneranda età.

Ai figli e in particolare a Giovanni un forte abbraccio da parte del caporedattore di StrettoWeb Ilaria Calabrò, del direttore Peppe Caridi e della redazione tutta che si unisce alla famiglia con le più sentite condoglianze.