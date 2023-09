Reggio Calabria, il prof. Massimiliano Ferrara nominato membro della prestigiosa Honor Society SIGMA Xi

StrettoWeb

Il professor Massimiliano Ferrara, Ordinario di Matematica per l’Economia e Business Analytics presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha ottenuto la prestigiosa nomina a Membro ufficiale della nota Honor Society statunitense “SIGMA Xi“. La nomina è frutto della proposta “motu proprio” di almeno due scienziati americani anonimi. Dopo aver ricevuto la proposta, il Board della Sigma Xi ha effettuato un’accurata analisi e deliberato l’ingresso dell’Accademico reggino nella Società scientifica, tra l’altro all’unanimità.

Nelle motivazioni alla base della prestigiosa nomina si legge: “In riconoscimento dei tuoi risultati accademici e contributi al progresso della conoscenza nel tuo campo di ricerca, è nostro piacere nominarti Membro a pieno titolo di Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society. In qualità di più grande società d’onore scientifica interdisciplinare al mondo, Sigma Xi riconosce i valori dei ricercatori che teniamo in grande considerazione, tra cui più di 200 premi Nobel. Tutti uniti sotto un’unica missione: migliorare la salute dell’impresa di ricerca, promuovere l’integrità nella scienza e nell’ingegneria e promuovere la comprensione della scienza da parte del pubblico allo scopo di migliorare la condizione umana. L’appartenenza a Sigma Xi Ti distingue come contributore eccezionale alla comunità di ricerca e offre una miriade di opportunità per sostenere la tua carriera nel mondo”.

Intervista al prof. Massimiliano Ferrara dopo la nomina nella prestigiosa Honor Society "SIGMA Xi"

Chi è Massimiliano Ferrara

Massimiliano Ferrara è Professore Ordinario di Matematica per l’Economia e Business Analytics presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove è stato anche Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane e Membro del Senato Accademico. È attualmente Research Affiliate presso il Centro di ricerca su innovazione, organizzazione, strategia e imprenditorialità ICRIOS – Invernizzi dell’Università Bocconi di Milano dal 2013 e Direttore scientifico del DECISIONS Lab presso l’ateneo reggino. È stato Visiting Professor presso la Harvard University, Cambridge, MA, USA, la Western Michigan University, USA, la Morgan State University, Baltimora, MD, USA, la Northeastern University di Boston, USA, e presso il Center for Dynamics dell’Università di Dresda in Germania. È autore di oltre 250 articoli di ricerca pubblicati su riviste peer-reviewed editate da Nature, IEEE, Elsevier, Springer, Wiley ecc. È Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2010 “per meriti scientifici internazionali”. Ha anche ricevuto il “Premio Hepites” dall’Accademia rumena delle scienze nel 2010, la medaglia d’argento dall’Università PUTRA Malesia in occasione della mostra asiatica sull’invenzione, la ricerca e l’innovazione (PRPI) nel 2016, e recentemente è stato elencato come il 2% dei migliori scienziati al mondo rilasciati dalla Stanford University-Elsevier nel 2022. Ricopre il ruolo di Editor, Co-Editor, Associate Editor di diverse riviste ad alto impatto scientifico internazionale. In particolare: NATURE-Scientific Reports (Membro del Comitato Editoriale), Matematics – Sezione MDPI Matematica Finanziaria (Redattore Capo), Soft Computing, Giochi e Applicazioni Dinamiche. Attualmente ricopre il ruolo di Referee per oltre 200 riviste scientifiche internazionali di economia, matematica pura e applicata indicizzate da SCOPUS, WoS, MathSciNet.