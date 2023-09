Reggio Calabria, la segnalazione: “sul Lungomare sono scomparse le strisce pedonali” | FOTO

StrettoWeb

Al Lungomare Matteotti di Reggio Calabria non ci sono più le strisce pedonali. La segnalazione arriva da un cittadino, che ha fotografato alcuni punti del centro, come si può vedere nella gallery a corredo dell’articolo. Lo stesso evidenzia come i pedoni ora attendano pazientemente il ripristino.

Sul Lungomare Matteotti, infatti, circola quotidianamente tantissima gente, a maggior ragione da ora in poi, con l’inizio della scuola. La presenza delle strisce è fondamentale alla luce del grande transito di auto e bus, soprattutto nelle ore di punta.