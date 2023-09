Reggio Calabria: nella notte spettacolare inseguimento dei Carabinieri di una moto rubata da un pluripregiudicato

StrettoWeb

“La scorsa notte i colleghi di equipaggi della Sezione Radiomobile di Reggio Calabria hanno ingaggiato un cruento inseguimento con un motoveicolo rubato da un pluripregiudicato della zona per assicurarlo alla giustizia”. Lo afferma Daniele Ciambrone, Segretario Generale aggiunto Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma in Calabria.

“Tale operatività si inserisce tra le incessanti attività di prevenzione operate dell’Arma reggina nel controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, questo – continua Ciambrone – è significativo di come i carabinieri gli Appartenenti dimostrano, ancora una volta, di esserci sempre. Pertanto, invitiamo la nostra Amministrazione a valutare riconoscenze premiali per i colleghi che si sono distinti in modo impeccabile nel servizio”.