Reggio Calabria, incidente stradale in centro: scontro tra due auto, una è scappata. Polizia Municipale sulle tracce del pirata

Un incidente stradale si è verificato nella notte e precisamente alle ore 00:30 in pieno centro a Reggio Calabria e precisamente in Via Cardinale Pontanova all’incrocio con via Reale. Il sinistro è stato tra due auto, una delle quali si è poi data alla fuga e in queste ore la Polizia Municipale è molto fiduciosa e sta lavorando ed è sulle tracce per risalire al pirata della strada.