Reggio Calabria, incidente all’interno dell’ultima galleria dell’A2: Polizia sul posto | FOTO

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi all’interno dell’ultima galleria dell’A2 Salerno-Reggio Calabria in direzione sud. Il sinistro si è verificato precisamente a pochi metri dallo svincolo per Reggio Nord/fine autostrada o uscita verso il raccordo autostradale. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito qualche disagio.